Academies of West Memphis Class of 2018

338 Blue Devils receive diplomas

WM School District Three-hundred-thirty-three graduates will receive their diplomas for the Academies of West Memphis on Friday night at 6 in graduation exercises at Hamilton-Shultz Field.

Valedictorian Dawson Mathis leads the way for the graduates of AWM while the salutatorian is Micah Smith.

Honor graduates for AWM include Kaya Barber, Emily Birdno, Tyaria Bridges, Claudia Brown, Douglas Burns, Reagan Carpenter, James Tucker Collins, Damisha Conely, Marlana Deese, Tyler Dye, Ja'naya Hardy, Lauren Harrison, Haley Hickey, Ashtan Hickman, Kaiden Holt, Simyia Jeter, Brunson Langston,, Ryan Lewis, Kennedy McClanahan, Bailey Merritt, Alexis Morris, Jackson Nanney, Hannah Patel, Christopher Reid, Armesha Ross, Reagan Rushing, Lauren Semiche, Kendrick Simpson, Emily Bailee Smith, Adam Stephens, Myron Stewart, Amaurius Stinnett, Amari Wilson, Kayla Wright, Kristen Wright and Jordan Young.

Also graduating are Morgan Albers, Ronald Allen, Jordan Alls, Darinique Anderson, Keundrea Andrews, Asia Armstrong, Marllenia Bailey, Terry Banks, De'Shawn Barnes, Lamarcus Barton, Cesara Bedford, Toneria Bell, Nicholas Benson, Ashli Blair, Destiny Bohanon, William Bolton, Germani Bowser, Shunta Boyd, Shakeevia Boykins, Asia Braden, Jeykiian Bradford, Tyla Bradford, Kiera Bradley, Blakely Brawner, Brianna Brewer, Kalin Bridges, Jalen Bridges, Natasha Bridges, Trinity Brooks, Chasity Brown, Claudia Brown, Darren Brown, Janiraka Brown, Jasmine Brown, John Brown, Nicholas Brown, O'Connell Brown, Precious Brown, Shantel Brown, Sequoia Brownlee and Ashli Buckingham.

Maesha Buggs, Amoni Burks, Tatyana Burks, Mipastiea Burnett, Denver Burton, Jamarrius Butler, Zachary Byrd, Katelynn Candella, Tra'vion Cannady, Donterio Carroll, Aliyah Carter, DiArrius Carter, Christian Charlton, Devon Cissell, Caleb Clark, Denaria Clark, Tatiyana Clark, Stefon Clay, Tyrell Clemons, Quadashia Coleman, Deonnica Collier, Aungrale Collins, Kiyanna Collins, Nancy Collins, Toyran Conely, Kyle Conston, Anthony Cook, Armani Cosby, Tyson Covington, Cortez Cryer, Jeremy Dale, MDjah Dangerfield, Jacquavious Davis, Larry Davis, David Dawson, Keanna Dumas, Emily Durmeier, Anastacia Earvin, Shamaiya Eason and Jaylon East.

Janeshia Eaton, Madison Edwards, Stanley Ellis, Byron Emerson, Dominique Emery, Joseph Eulls, Zavian Farrow, Kara Fenner, Bionca Ferguson, Austin Fletcher, Taylor Floyd, Charles Ford, Jordan Frazier, Nyneshia Fuller, Cameron Fuqua, Marquarise Gaines, Priscilla Gaines, Tytiana Granger, Jakeyria Grant, David Green, Nikyra Greene, Tara Greene, Ametrius Hall, Jamario Hall, Amber Hamilton, Brandon Hampton, Skylar Hampton, Ja'naya Hardy, Quentis Harris, Rodarius Hart, Travell Hayes, Jonautica Henderson, Demarcus Hester, Haley Hickey, Joshua Hinton, Anthony Hite, Verndarius Hodges, Sidney Holland, Cameron Holliman, Guren Holmes, Hunter Hood, Mar- quisia Houston and Rayshunda Howard.

Kelsey Hubbard, Daniel Hunter, Ashleigh Huntley, Destinee Jackson, Diamond Jackson, Jordon Jarrett, Abria Jefferson, Ariana Jennings, Simiya Jeter, Jammie Johnson, Othell Johnson, Zykeria Johnson, Asia Jones, Chevell Jones, Haley Jones, Justin Jones, Kenya Jones, Alexander Jordan, Xavier Jordan, Christian King, Christopher King, Finequa King, Jasmyne King, Lenora King, Jamesia Kirby, Shianna Knight, Devin Kovach, Wayne Kuykendall, Kaderius Landon, Raymond Landon-Harris, Cortasia Lewis, Deandre Lewis, Monesha Lockhart, Justice Love, Ken Lowe, Lakiria Lowe, Mikayla Mahan, Quinton Mapp, Demarcus Marshall, Laquincia Marshall, Quincy Marshall, Kendarius Martin and Hayden McBride.

Kenneth McCollum, William McCollum, Kobie McCoy, Alexia McGruder, Jenaya Mc-Neill, Derrick McVay, Jamal Medlock, Rikishi Milam, Andrea Miller, Atir Miller, Nyla Miller, Derrick Milligan, Rakira Milow, Bryan Miree, Martashia Mondy, Letrevian Moore, Alexis Morris, Kelvick Moten, Lamonica Myers, Jerrica Nelson, Annanika Newsom, Latrice Norman, Alfonzo Paige, Kaylan Paige, Stephen Parchman, Javarius Parker, Kyla Parker, Kyle Parker, Hanna Patel, Devonta Perry, Donte Perry, Lamyrical Perry, Terrez Perry, Kaylisha Pounds, Clemith Prackett, Sydney Prackett, Amarion Prewitt, Kyla Proctor, Ivy Pulliam, Aaron Pulliaum, Achelyn Reed and Roy Rickman.

Diamond Rivers, Heather Roberts, Dadrianna Robinson, Elijah Robinson, Kie'Shundria Robinson, Mattiea Robinson, Sankeydria Robinson, Shunquala Robinson, Willie Robinson, Taylor Roeder, D'quarius Rogers, Armesha Ross, Ashley Rowland, John Sampley, Christian Seahorn, Andrew Silva, Joshua Skinner, Bethanie Smith, Brandon Smith, Breuna Smith, De'sharea Smith, Emily Smith, Fredreona Smith, Jamecca Smith, Omar Smith, Te'Ajah Smith, Tevan Spencer, Courterya Stephen, Adam Stephens, Sidney Stinson, Sabrina Stokes, Steven Stone, Dankeiya Stringfellow, LaDonna Stringfellow, Tamecia Suggs, Faterrious Sumpter, Anterica Sykes, Mya Tate, Kintrea Taylor and Paris Taylor.

Rodney Taylor, Victoria Templeton, Alyssa Thomas, Tyler Thorn, Hailey Throgmartin, Maurissa Thrower, Cortaveous Tribble, Kennedy Trotter, Michael Troxler, Mondavius Tucker, Xzavier Tucker, Robert Turnage, Rockeisha Turnage, Rondele Udell, lesha Walker, Chenice Walton, Reundrea Ward, Jacob Warren, Karl Warren, Markisia Warren, Mercedes Warwick, Curtis Washington, Diamond Washington, Keirra Washington, Katara Watkins, Verriae Wear, Chiquita White, Preston White, Tyrese White, Zaria White, Jessica Whitfield, Zakeria Whitfield, James Whitlach, Dylan Wigginton, Demetrius Williams, Julian Williams, Kahlil Williams, Ke'shunna Williams, Kevisha Williams, Malik Williams, MiKala Williams, Raymond Williams, Riana Williams, Shiaera Williams, Shirley Williams and Terranique Williams.

Amari Wilson, Emily Wise, Anecia Woods, Arrielle Woods, Tasia Woods, Kayla Wright, Kristen Wright, Tranaya Wright, Vanessa Wright, Makayla Wynne and Jordan Young.

By Billy Woods