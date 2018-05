Marion Patriots hold commencement for Class of 2018

Marion High School held graduation ceremonies for the Class of 2018 on Friday, May 18. Graduating Summa Cum Laude were: Claire Elizabeth Bunn, Erik Lee Carter, Meghan Denise Bradley, Harley Kierstyne Duncan, Kristina Nicole Pedersen, Mallory Sweptson Caldwell, Lillian Grace Fogleman, Sarah Elizabeth Thompson, Rachel Makayla-Lee Wilson, Caroline Grace Brinkley, Daria Nicolette Giles, and Luke William Patterson.

Graduating Magna Cum Laude were: Autumn Nicole Scott, Kaitlyn Elizabeth Bain, William Edward Brown IV, Tanner Austin King, Kara Len Blankenship, Allison Claire Moncrief, Carly Elizabeth Russell, Norman Dale Hunter IV, Caleb Thomas West, Anna Michelle Singleton, Charles Alden Deese, Kaylyne Hannah Crews, Braden Allen Christianson, Bailey Grace Bigger, Nicholas Henry Morrow, Peyton Christopher McElroy, Avan Johnathan Carter, Katelyn Diann Craft, Abigail Makenna Parker, Hannah Michael English, Milena Michele Diaz, Jehad Majed Esmail, Tiffany Michelle Allen, Destiny Dawn King, and Howard JaCoby Hurst.

Graduating Cum Laude were: Katherine Aubrey Montague, Simon Daniel Mulder, Rippley Alec Inman, Madeline Ann Griffin, Jessica Nicole, Inez Hiley, Jonathan William Hester, Cameron Bailey Long, Jacob Wilson Rodgers, Samantha Kristen Kelley, Schiyler E. Scott, Ashton Ridge McAnally, Zachary Tyler Sorensen, Andrew Rogers Ford Coleman, and Brakia Nytaija Johnson.

Also earning their high school diplomas were: Tiffanie Ja'nae Adams, Dwayne Armon Aikens, Michel'le Deasia Alcorn, Bre'onna Leshell Aldridge, Gary Wayne Allen III, Jevarious Devion Anderson, Luke Tanner Anglea, Cesar Rodolfo Arreola PĂ©rez, Morgan Danielle Aughenbaugh, Dylan Tanner Bailey, Garren Cane Baker, Matthew Bryan Baker, Taylor Renae Barr, Hailey Marie Bass, Rebecca Lynn Bennett, Amaya Terriana Bills, Shamya Danyell Blake, Constance Tonette Bland, Tiaysha Antamese Boston, Justice Lea Brashears, Cameron Wayne Brewer, Sarah Beth Brimingham, Billy Gene Brown, Haley Renee Brown, Kateria Renee Brown, Odell Tai'quan Brown, Taylor Ryan Brown, Robert Eugene Bruce, Hailey Shyann Burkett, DeJavian Kentrell Burks, Autumn Rayanne Burns, Grayson Wesley Burt, Jaleiha Danielle Byrd, Khaniya Tyna' Callicutt, Shale' Tion Cardona, Shelby Annette Carpenter, Eunice Dayana Castillo, Kara Dawn Cates, Conner McClain Catt, Lily Madeline Catt, Demont Deshaun Chalmers, Morgan Jeanea Christian, Robert Thomas Clarke Jr, Haley Morgan Cook, Jeremy Denzel Crawford, Sean Bryson Crenshaw, Kendra Denae Curry, Tre' Evan Curry, Natalie Hope Darnell, Angel Nicole Davie, Marishea Neontra Davis, Destiny Jeanel Day, Lowell Edward Denson III, Ladeshia Renea' Dent, Sabrina Michelle Denton, Jordan David Preston Dolin, Ales Janna Dostal, Allison Michelle Dukes, Dudley Keith Echols Jr, Logan Dewayne Evett, Brandon Neal Fisher, Colton James Floyd, Juan Mateo Flynn, Juanita Daintoinette Forster, Norman Austin Fraley, Taylor Alexis Franklin, Demond Rashad Garrett, Blakeleigh Nicole Garrison, Robert Gaston Jr, LaKendria Shontell Geter, Randle Lee Gibson, Christian Taylor Gilbert, Austin Lee Gilliland, Kristin Leigh Gordon, Jacob Davell Green, Antonio Devyne Hampton, Allyson Brooke Hamrick, Jared Keith Hancock, Jonathan Lee Hardin, Ashley Renee Blossom Harney, Martineze Lemonte Harper Jr, Cedric Cordell Harrison Jr, Jordan Alexander Harrison, Justin Conner Harrison, Ryanna Alexys Hemphill, Isaac Gabriel Henderson, Tamia Lashaun Higgins, Maelynn Leedawn Holden, Parker Ray Holland, Bryce Hunter Holloway, Christopher Alexander House, Aylaja Meshea Howell, Blakelee Madison Hulse, Derric Warren Hunt, Drew Lane Hutcheson, Jose Benardo Ibanez, Cedrick Geron Ingram Jr, Tyrese D'Shawn Jackson, Morris Jacobs, Ontarrio Treykease Jefferson, Jayla Nicole Jenkins, Armonie Kaprie Johnson, Haley Marie Jones, Jaylor Marricia Jones, Kelsey Elyse Jones, Cameron Gage Knight, Cameron Kendell Knighten, Kias Marcellas Knox Jr, Michael Matthew Kovach, Chelsea Marie LaComb, Grace Allison Lancaster, Mariann Lara, Kollien Myra McKenzie LaRosa, Martaisha Raigene Lewis, Robero Serjio Linares, Nile Baptiste Little, Devin Scofield Lockhart, Kwana Kevon Logan, Lindsey Michelle Long, Jaquin Donte' Love, Christopher Jason Loving, Emily Grace Lugo, Phillip Maxwell Marconi, Octasia Tashanti Marshall, Tanasha Denise Martin, Lauren Ashley May, Cody Brook McCullah, Madison Joanna McDaniel, Marnez Dejon McDonald, La'Kota Dawn McGlawn, Kaylen Elizabeth McKinney, Lavar Leshean McNeil Jr, Passionea Monique Miller, Harley Renee Mitchell, Davion Montreal Montgomery, Zackary Gordon Moore, Kyrsten Mykenzie Shelby Moorman, Brittany Renee Morris, Kedra Ann Moses, Dallas Christopher Nash, Roberto Douglas Natereli, Jack Christopher Novoa, Amaya Elyse O'Bryant, Payton Nichole O'Quin, Makenzie Nicole Organ, Vivian Gissell Ortega, Dennis Leon Parker Jr, Charles Dial Partain, Dre'Quarious MarQuis Patterson, Rickey Roosevelt Patterson Jr, Tonya Pedroza, Zachary Lynn Peninger, Quinton Aqui Razul Perry Jr, Jacob Sean Peterson, Larry D'Angelo Phillips, Michael Brice Pinkerton, Curstin Joyce Faye Pittman, McKinley Pitts III, Jalisia Pledge, Ryan Dennis Plumhoff, Mallory Renee Plunkett (Graduating Posthumously), Cortaija Shanice Pollard, Cameron Deangelo Pope, Jessica Nichole Powell, Aaliyah Danielle Price, Christian Tyler Rainey, William Garrett Rainey, Paul Shelton Rains, Jackson Stewart Randolph, Ladarius Latre Reed, Zahria Grace Reed, Tyler Avion Reid-Ruffin, Barrett Paul Maxwell Reschke, Michael Lance Riley, Kin'dylen Shakur Roberts, Breanne Christina Robertson, Ryan Marcus Robins, Alexis Nashae Robinson, Kaleob Quashawn Robinson, Emilee Beth Rogers, Megan Rene Rose, Andrew Skyler Rosensteel, Ashlee Virginia Lynette Rucks, Tony Anthony Rudd Jr, Shelby Lashay Rushing, Austin Thomas Salvato, Leonardo Isaac Sanchez-Ampueda, B'licious Allison Sanders, Jashod Markell Sanders, Keyon Scott, Nathaniel Cole Sellers, Brian Tornell Selph Jr, Janarrious Dontree Selvy, Alex Dawson Sexton, Satia Daiciana-Lafai Chappell Shepherd, Asia Na'shawn Simons, William

Timothy Skipper, Makenzie Nicole Smith, Ryce Aubrey Smith, Moses Frank Stackhouse, Cody Daniel Steward,

Jaylen William Stewart, Tamar Jena Stewart, Tydarius Delvontae Strickland, Daphne May Summers, Keli Camille Swanigan, Jacob Ryan Taylor, Rebecca Leigh Thrasher, Shelby Denise Tinnon, Samantha Nicole Tolbert, Brianna Marie Trevino, Kade Fowler Triplett, Jayda Nicole Trotter, Kai Devion Tucker, Zackary Keith Tucker, Harold Peyton Walker, Heather Nicole Ferguson Ward, Skylar Austin Warren, Danicqua Danielle Lasha Washington, Sasha La'Sette Sharee Washington, Clayton Marcus Weaver, Blake Gibson White, Jackson Minor White V, Shelby Diane Wilbanks, Ladarius Wiley, Amber Nicole Williams, Madison Tania Williams, Samuel Dewayne Williams Jr, Dylan Cain Wilson, Emalee Alexandra Wilson, Keanna Janae' Wilson, Kiara Simone' Winkler, Alissa Ann Woods, EmoreJ Katrell Woods, Keonteh Da'Korius Wright, Christopher Lavell Young, Hoyt Ramsey Young, Miles Bentley Young, and Treyvon Sir-Ray Young.